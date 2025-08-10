Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2025 - 12:06

IDAAN realiza excavación y desvío en San Cristóbal; varios sectores están sin agua

Trabajos de IDAAN en San Cristóbal para optimizar acueducto de Juan Díaz afectarán temporalmente el suministro en Santa Clara, Ciudad Jardín y más zonas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los trabajos de excavación y desvío de líneas que realiza el IDAAN en San Cristóbal para optimizar el acueducto de Juan Díaz continuarán hasta las 3:00 p.m. de hoy, informó la institución.

Estas labores, ejecutadas por la Unidad de Proyectos Especiales junto a una empresa contratista, implican el cierre temporal de las líneas y el desvío de tuberías, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.

Las áreas que podrían verse afectadas son:

  • Santa Clara
  • Jardín Olímpico
  • Campo Lindbergh
  • Ciudad Jardín
  • Urbanización San Antonio
  • El Sitio
  • Urbanización Doña Inés
  • Villa Inés
  • San Cristóbal
  • Los Guayacanes
  • San Fernando
  • Llano Bonito

El IDAAN recomienda a los residentes tomar precauciones y almacenar agua para uso doméstico mientras duren las labores. La institución agradece la comprensión y reitera su compromiso con la mejora continua del servicio.

