IDAAN realiza excavación y desvío en San Cristóbal; varios sectores están sin agua

Trabajos de IDAAN en San Cristóbal para optimizar acueducto de Juan Díaz

Los trabajos de excavación y desvío de líneas que realiza el IDAAN en San Cristóbal para optimizar el acueducto de Juan Díaz continuarán hasta las 3:00 p.m. de hoy, informó la institución.

Estas labores, ejecutadas por la Unidad de Proyectos Especiales junto a una empresa contratista, implican el cierre temporal de las líneas y el desvío de tuberías, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.

Las áreas que podrían verse afectadas son:

Santa Clara

Jardín Olímpico

Campo Lindbergh

Ciudad Jardín

Urbanización San Antonio

El Sitio

Urbanización Doña Inés

Villa Inés

San Cristóbal

Los Guayacanes

San Fernando

Llano Bonito

El IDAAN recomienda a los residentes tomar precauciones y almacenar agua para uso doméstico mientras duren las labores. La institución agradece la comprensión y reitera su compromiso con la mejora continua del servicio.