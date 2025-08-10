Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU. para entrenamiento conjunto

Este domingo 10 de agosto arribó a Panamá la aeronave C-130 de Estados Unidos ( EE.UU. ) , que transportó equipos para los entrenamientos conjuntos entre ambos países.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el programa de entrenamiento se llevará a cabo en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, con el objetivo de fortalecer las capacidades tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, en especial para la protección del Canal de Panamá.

Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU.

Durante la primera semana de agosto, también llegaron al país infantes de la Marina de Estados Unidos para participar en estas actividades.

Además, del 13 al 23 de agosto está prevista la llegada de tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que se sumarán al entrenamiento conjunto. El Senan enfatizó que todas las operaciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional.