Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2025 - 16:50

Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU. para entrenamiento conjunto

Aeronave C-130 y personal militar de EE.UU. arribaron a Panamá para entrenamientos en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Colón.

Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU. 

Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU. 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo 10 de agosto arribó a Panamá la aeronave C-130 de Estados Unidos (EE.UU.), que transportó equipos para los entrenamientos conjuntos entre ambos países.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el programa de entrenamiento se llevará a cabo en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, con el objetivo de fortalecer las capacidades tácticas y operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, en especial para la protección del Canal de Panamá.

Llegan a Panamá equipos y personal de EE.UU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954648498369900722&partner=&hide_thread=false

Durante la primera semana de agosto, también llegaron al país infantes de la Marina de Estados Unidos para participar en estas actividades.

Además, del 13 al 23 de agosto está prevista la llegada de tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que se sumarán al entrenamiento conjunto. El Senan enfatizó que todas las operaciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Samsung trae a Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

Panamá Stopover aumenta 18.5% en primer semestre de 2025

Acodeco recuerda los requisitos de la publicidad en comercios

Recomendadas

Más Noticias