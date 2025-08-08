Panamá Stopover aumenta 18.5% en primer semestre de 2025

En el primer semestre de 2025, 95 mil pasajeros aprovecharon su escala en Panamá para hacer turismo en el país a través del programa Panamá Stopover , impulsado por Copa Airlines, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Promtur.

La iniciativa permite a los viajeros extender su estadía en Panamá sin costo adicional en su tarifa aérea, con una estadía promedio de tres días entre quienes la han utilizado.

La cifra representa un incremento de 18.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando el programa como una de las estrategias más efectivas para atraer visitantes.

Desde su lanzamiento en 2019, Panamá Stopover ha traído al país 640 mil turistas y, para el cierre de 2025, se proyecta que supere los 185 mil visitantes.