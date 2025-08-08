Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en el sector de Limón, Costa Abajo de la provincia de Colón, cuando un bus de ruta perdió el control del timón y se salió de la vía.
Accidente de bus en Colón deja más de 20 heridos, la mayoría estudiantes
El siniestro dejó más de 20 personas heridas, en su mayoría estudiantes que retornaban a sus hogares. Al lugar acudieron al menos cinco ambulancias para brindar atención médica a los afectados.
Varios estudiantes en estado crítico fueron trasladados de urgencia a la Policlínica de Sabanita, mientras que familiares permanecen en el área a la espera de información sobre su estado de salud. Las autoridades no han detallado las causas del accidente, que se mantiene bajo investigación.