Colón Nacionales -  8 de agosto de 2025

Recuperan 12 motos hurtadas en Zona Libre de Colón

Autoridades recuperan 12 motos robadas en la Zona Libre de Colón, ubicadas en otra bodega dentro de la misma zona franca.

Las autoridades lograron ubicar y recuperar 12 motocicletas que habían sido hurtadas de un local en la Zona Libre de Colón. Los vehículos fueron encontrados en otra bodega dentro de la misma zona franca, donde permanecían ocultos.

Este hallazgo forma parte de las investigaciones en curso para combatir el robo y comercio ilegal de vehículos en la región, reforzando los controles y operativos de seguridad en esta importante área económica del país.

