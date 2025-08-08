Persecución termina en triple colisión en Pan de Azúcar, San Miguelito

Una persecución que inició en Monte Oscuro terminó este jueves en una triple colisión en Pan de Azúcar luego que unidades del Centro de Monitoreo detectaron un vehículo con placas que no coincidían.

Las unidades linces interceptaron el auto, pero sus ocupantes se negaron a detenerse e iniciaron la huida, colisionando contra un taxi y un vehículo particular. Durante la fuga, los sujetos arrojaron armas de fuego y chalecos tácticos en la vía, aparentemente para evitar dejar evidencias.

Persecución policial en Pan de Azúcar finaliza en triple choque

Un auto abandonado en el sector de Pan de Azúcar, es custodiado por la Policía Nacional, luego de una persecución policial desde el sector de Monte Oscuro.

Desde este vehículo se arrojaron varios objetos, entre ellos un arma de fuego y una maleta.

Desde este vehículo se arrojaron varios objetos, entre ellos un arma de fuego y una maleta. pic.twitter.com/0zyU3aq8if — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2025

El jefe de zona de la Policía Nacional confirmó que los sospechosos intentaron incluso arrollar a los oficiales. En el operativo participaron unidades del DIP, DIJ y la Fiscalía, y se mantiene la búsqueda para capturar a los responsables que aún están prófugos.

Entre los objetos abandonados se encontró una maleta con un fusil y un chaleco, lo que eleva la alerta sobre la posible peligrosidad de los sujetos. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el hecho y garantizar la seguridad en la zona.