Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante el mes de agosto. El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Nueva York para presidir la sesión del próximo lunes 11 de agosto, en la que, por convocatoria de Panamá, se debatirá el tema de la seguridad marítima internacional y sus mecanismos de prevención.