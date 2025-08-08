Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 14:14

Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Nueva York para presidir la sesión Consejo de Seguridad de la ONU.

Presidente Mulino está en Nueva York para presidir la próxima sesión del Consejo de Seguridad.

Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante el mes de agosto. El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Nueva York para presidir la sesión del próximo lunes 11 de agosto, en la que, por convocatoria de Panamá, se debatirá el tema de la seguridad marítima internacional y sus mecanismos de prevención.

Asimismo, se abordarán asuntos como la innovación, y cooperación multilateral como factor importante para preservar la paz en el mundo.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, participará como invitado en esa sesión, junto a otras figuras internacionales vinculadas al transporte marítimo. El mandatario viajó acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha.

