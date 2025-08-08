Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 17:52

Inicia temporada de migración de aves rapaces en Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (aacivilpty) informó que ya comenzó la temporada de migración de aves rapaces en el país, la cual se extenderá hasta diciembre.

Esta migración representa un riesgo significativo para las operaciones aéreas, por lo que la autoridad insta a pilotos y explotadores a extremar las precauciones durante sus vuelos.

Se recomienda seguir los protocolos de seguridad establecidos para minimizar cualquier incidencia relacionada con la fauna durante esta época.

