Inicia temporada de migración de aves rapaces en Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (aacivilpty) informó que ya comenzó la temporada de migración de aves rapaces en el país, la cual se extenderá hasta diciembre.
Autoridad Aeronáutica Civil alerta sobre temporada de migración de aves rapaces
Esta migración representa un riesgo significativo para las operaciones aéreas, por lo que la autoridad insta a pilotos y explotadores a extremar las precauciones durante sus vuelos.
Se recomienda seguir los protocolos de seguridad establecidos para minimizar cualquier incidencia relacionada con la fauna durante esta época.