Inicia temporada de migración de aves rapaces en Panamá

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (aacivilpty) informó que ya comenzó la temporada de migración de aves rapaces en el país , la cual se extenderá hasta diciembre.

Esta migración representa un riesgo significativo para las operaciones aéreas, por lo que la autoridad insta a pilotos y explotadores a extremar las precauciones durante sus vuelos.

Se recomienda seguir los protocolos de seguridad establecidos para minimizar cualquier incidencia relacionada con la fauna durante esta época.