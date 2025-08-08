MINSA alerta por virus de manos, pies y boca en Panamá Oeste

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este virus ya se ha detectado en dos escuelas de la provincia de Panamá Oeste, por lo que se mantiene una vigilancia epidemiológica en coordinación con las autoridades educativas.
MINSA pide no enviar a clases a estudiantes con síntomas de virus
La entidad recordó que esta enfermedad es contagiosa, especialmente en niños, y puede transmitirse por contacto directo con secreciones, ampollas o superficies contaminadas.
El MINSA reiteró la importancia de mantener el lavado frecuente de manos, desinfectar objetos de uso común y acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de síntomas.