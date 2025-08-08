Sam Miguelito Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 12:53

MINSA detecta irregularidades sanitarias en abarroterías de San Miguelito

El MINSA detectó múltiples anomalías en varias abarroterías del distrito de San Miguelito, incluyendo fallas estructurales, malas condiciones de higiene.

MINSA detecta irregularidades sanitarias.

MINSA detecta irregularidades sanitarias.

Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La regional del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito realizó inspecciones en diversos establecimientos comerciales del distrito, donde se detectaron graves anomalías sanitarias y estructurales, especialmente en abarroterías.

Según el reporte de las autoridades, muchas de estas tiendas presentan ventanas con huecos que podrían facilitar el ingreso de alimañas como ratas o cucarachas, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

Contenido relacionado: MINSA recibe de Japón un vehículo médico avanzado a la Región en Darién

Durante las inspecciones también se observaron locales deteriorados, sin pintura ni mantenimiento adecuado. En varios casos, los productos alimenticios estaban colocados directamente en el piso, sin ninguna protección, lo que viola las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria.

MINSA detecta venta ilegal de cigarrillos al detal

Otro hallazgo preocupante fue la venta de cigarrillos al detal, una práctica prohibida por la ley panameña. Esta acción no solo incumple con la normativa vigente sobre productos de tabaco, sino que expone a menores de edad a su fácil acceso y consumo.

Las autoridades advirtieron que se aplicarán sanciones administrativas y cierres temporales a los establecimientos que no corrijan estas irregularidades en los plazos establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953869792412041317&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA realiza evaluaciones sanitarias en el IPT de Capira tras detectar síntomas en estudiantes

Minsa brinda atención a estudiantes del IPT de Capira tras nuevos casos de afectaciones de salud

MINSA cierra marisquería en Cerro Batea por incumplir normas sanitarias

Recomendadas

Más Noticias