MINSA recibe de Japón un vehículo médico avanzado a la Región en Darién

El Ministerio de Salud ( Minsa ) entregó a la Región de Salud de Darién un vehículo de comando médico donado por la Embajada de Japón en Panamá, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en esta región.

El secretario general del Minsa, Julio Arosemena, destacó que esta unidad impactará positivamente en la atención y respuesta rápida a la población cuando se requiera. Agradeció el apoyo constante del Gobierno de Japón al sistema de salud panameño.

Por su parte, María Joannou, jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud, explicó que el vehículo está equipado con tecnología avanzada para realizar intervenciones médico-quirúrgicas complejas y que su tracción 4x4 permite movilizarse en terrenos difíciles.

MINSA recibe equipos donados por la Embajada de Japón

image

Entre los equipos que contiene se incluyen bomba de succión portátil, oxímetro de pulso, resucitadores para todas las edades, equipo para inhalación de oxígeno, mediador de presión arterial, camilla multifuncional, desfibriladores y bolsa de medicación.

Este es uno de los 14 vehículos de comando médico que Japón ha donado y que el Minsa ha distribuido estratégicamente en diversas regiones del país, incluyendo Coclé, Veraguas, Herrera, Colón, Los Santos, Comarca Ngäbe Buglé, y las regiones Metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este.

La entrega oficial estuvo encabezada por Julio Arosemena, acompañado de Clever González, director regional de Darién, y María Joannou.