MINSA realiza evaluaciones sanitarias en el IPT de Capira tras detectar síntomas en estudiantes

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que ha brindado atención médica a los estudiantes del IPT de Capira que han presentado síntomas, luego de varios casos de afectaciones a la salud reportados en esta comunidad educativa de la provincia de Panamá Oeste.

En este sentido, la institución explicó que se han detectado alergias e infecciones por hongos y otras afectaciones que no corresponden con el entorno esperado de este centro educativo. Sin embargo, se destacó la presencia de gran cantidad de heces de murciélagos en las hojas del cielo raso de los salones, así como aguas servidas e inconsistencias en la limpieza de los baños.

Por el momento, se ha activado la sala de situación y se ha exonerado del pago de gastos médicos a los estudiantes atendidos en las instalaciones del MINSA.

Asimismo, se solicitó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizar una evaluación para determinar si el colegio es apto para albergar a la población estudiantil. También se pidió al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) intervenir ante la presencia de animales.

Los estudios técnicos correspondientes revelarán si el plantel cumple con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes o si procede una clausura oficial.