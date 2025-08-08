17 horas sin agua en Juan Díaz por trabajos del IDAAN: Fecha y lugares afectados

Luego que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) diera a conocer que el sábado 9 a partir de las 10:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de agosto, realizarán labores de excavación y desvío de tuberías de 8” de hierro dúctil y 10” de PVC en el sistema de distribución del área de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz.

Sectores afectados por el suministro de agua potable según IDAAN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1953802122287624494&partner=&hide_thread=false Metro: Trabajos para la optimización del sistema de distribución de agua potable en El Chorrillo y Santa Ana, iniciarán a las 9:00 de la mañana de hoy con la instalación de válvulas de 8 y 10 pulgadas en la Ave. de Los Mártires.



¡Lo estamos resolviendo! @311Panama https://t.co/sjokX2Ew3B — IDAAN (@IDAANinforma) August 8, 2025

Debido a estos trabajos, ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales junto a una empresa contratista, será afectado temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.

Santa Clara

Jardín Olímpico

Campo Lindbergh

Ciudad Jardín

Urbanización San Antonio

El Sitio

Urbanización Doña Inés

Villa Inés

San Cristóbal

Los Guayacanes

San Fernando

Llano Bonito

Importante mencionar que las labores de excavación se procederá al cierre de las líneas y al desvío de las tuberías.