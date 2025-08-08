17 horas sin agua en Juan Díaz por trabajos del IDAAN: Fecha y lugares afectados

Luego que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) diera a conocer que el sábado 9 a partir de las 10:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de agosto, realizarán labores de excavación y desvío de tuberías de 8” de hierro dúctil y 10” de PVC en el sistema de distribución del área de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz.
Sectores afectados por el suministro de agua potable según IDAAN
Debido a estos trabajos, ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales junto a una empresa contratista, será afectado temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.
- Santa Clara
- Jardín Olímpico
- Campo Lindbergh
- Ciudad Jardín
- Urbanización San Antonio
- El Sitio
- Urbanización Doña Inés
- Villa Inés
- San Cristóbal
- Los Guayacanes
- San Fernando
- Llano Bonito
Importante mencionar que las labores de excavación se procederá al cierre de las líneas y al desvío de las tuberías.