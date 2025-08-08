Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 10:59

17 horas sin agua en Juan Díaz por trabajos del IDAAN: Fecha y lugares afectados

IDAAN anuncia suspensión del agua en Juan Díaz y sectores aledaños desde la noche del 9 hasta la tarde del 10 de agosto por trabajos de tuberías.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luego que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) diera a conocer que el sábado 9 a partir de las 10:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de agosto, realizarán labores de excavación y desvío de tuberías de 8” de hierro dúctil y 10” de PVC en el sistema de distribución del área de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz.

Sectores afectados por el suministro de agua potable según IDAAN

Debido a estos trabajos, ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales junto a una empresa contratista, será afectado temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.

  • Santa Clara
  • Jardín Olímpico
  • Campo Lindbergh
  • Ciudad Jardín
  • Urbanización San Antonio
  • El Sitio
  • Urbanización Doña Inés
  • Villa Inés
  • San Cristóbal
  • Los Guayacanes
  • San Fernando
  • Llano Bonito

Importante mencionar que las labores de excavación se procederá al cierre de las líneas y al desvío de las tuberías.

