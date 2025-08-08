CSJ ratifica legalidad de elección de rectora de UDELAS

Mediante Resolución del 5 de agosto de 2025, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) declaró legal el Acuerdo 005 de 2024, emitido por el Consejo Académico de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

Este acuerdo, fechado el 30 de enero de 2024, resolvió las apelaciones contra la Resolución 163-2023 del Consejo Electoral Universitario, anulando un proceso eleccionario que, según el fallo, negaba el voto a los estudiantes, presentaba causales de nulidad absoluta y carecía de apego al Principio de Legalidad, a los Estatutos Universitarios y al Reglamento General Electoral de la institución.

La Sala Tercera recordó que, en múltiples pronunciamientos, ha declarado legal el Acuerdo 01-2024 del 27 de febrero de 2024, emitido por el Consejo Superior Universitario, mediante el cual se reactivó el proceso electoral que culminó con la elección de la Dra. Nicolasa Terreros Barrios como rectora.

Esta postura ha sido consistente en los fallos del 9 de abril, 7 de mayo, 14 de julio y el más reciente del 5 de agosto de 2025, dejando claro que, previo a la elección de Terreros Barrios, no existió ningún otro acto electoral reconocido como legítimo por los órganos de gobierno universitarios ni por la CSJ.