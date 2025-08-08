¿Quieres calcular tu pensión? Aprende cómo acceder a la página de retiro seguro de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó la herramienta 'Mi retiro voluntario', con el objetivo de que los asegurados puedan calcular su pensión con datos reales y planificar su retiro por jubilación, aplicable a mujeres (57 años) y hombres (62 años).
¿Cómo registrarse en Mi Caja Digital?
Para registrarse, debe ingresar a la página y completar la sección ‘Crear cuenta’, proporcionando los siguientes datos: número de obrero patronal, tipo de documento, y número de cédula o pasaporte.
La CSS destaca que esta plataforma es una herramienta de orientación y proyección futura. Para consultas específicas o asesorías más detalladas, los usuarios deben acudir a las agencias de atención al asegurado.