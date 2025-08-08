Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 09:43

¿Quieres calcular tu pensión? Aprende cómo acceder a la página de retiro seguro de la CSS

La CSS destaca que esta plataforma es una herramienta de pensión futura. Para consultas específicas o asesorías están disponibles sus agencias de atención.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó la herramienta 'Mi retiro voluntario', con el objetivo de que los asegurados puedan calcular su pensión con datos reales y planificar su retiro por jubilación, aplicable a mujeres (57 años) y hombres (62 años).

CSS, Mi retiro voluntario: ¿Cómo acceder a la nueva herramienta digital?

  • Para ingresar la herramienta, es necesario acceder al portal https://micajadigital.css.gob.pa/, e iniciar sesión con el número de cédula y contraseña previamente registradas en el sistema.
  • Dentro del portal, seleccione el servicio 'Mi retiro voluntario', donde podrá consultar información como la verificación de aportaciones y la proyección de pensión. Antes de acceder, el sistema solicitará responder tres preguntas de seguridad para validar su identidad.
  • Para verificar el monto de la estimado de su pensión, ingrese a la opción de 'Proyección de pensión' y consulte a qué sistema de seguro social pertenece.
  • En la opción de 'Verificación de aportaciones', podrá revisar los saldos y estados de cuenta en la CSS.
¿Cómo registrarse en Mi Caja Digital?

Para registrarse, debe ingresar a la página y completar la sección ‘Crear cuenta’, proporcionando los siguientes datos: número de obrero patronal, tipo de documento, y número de cédula o pasaporte.

La CSS destaca que esta plataforma es una herramienta de orientación y proyección futura. Para consultas específicas o asesorías más detalladas, los usuarios deben acudir a las agencias de atención al asegurado.

