Imputan cargos y dictan detención a exrepresentantes de Arraiján

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendió a dos exrepresentantes y a un extesorero vinculados al delito de peculado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Entre los detenidos está el exrepresentante de Burunga, Juan Demóstenes Arosemena, y un extesorero. Ambos enfrentan cargos por peculado y fueron llevados a audiencia este viernes, donde se ordenó la medida cautelar de detención provisional.

Fiscalía y Policía aprehenden a dos exrepresentantes y un tesorero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953867339339862239&partner=&hide_thread=false Imputan cargos al exrepresentante de Burunga, en Arraiján, y ordenan la medida cautelar de detención provisional.

El exprepresentante de Juan Demóstenes Arosemena también fue llevado a audiencia este viernes. pic.twitter.com/5lY1pX0ytJ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2025

Las detenciones se efectuaron durante allanamientos en las residencias de los implicados en horas de la madrugada, ejecutados por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Estas acciones surgen tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que detectó inconsistencias y falta de justificación en el uso de fondos públicos entregados a las juntas comunales mediante el Programa de Interés Social (PDIS). Actualmente, los investigados enfrentan un proceso penal por presunto peculado que afecta al Estado.