Imputan cargos y dictan detención a exrepresentantes de Arraiján

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendió a dos exrepresentantes y a un extesorero vinculados al delito de peculado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Entre los detenidos está el exrepresentante de Burunga, Juan Demóstenes Arosemena, y un extesorero. Ambos enfrentan cargos por peculado y fueron llevados a audiencia este viernes, donde se ordenó la medida cautelar de detención provisional.
Fiscalía y Policía aprehenden a dos exrepresentantes y un tesorero
Las detenciones se efectuaron durante allanamientos en las residencias de los implicados en horas de la madrugada, ejecutados por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.
Estas acciones surgen tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que detectó inconsistencias y falta de justificación en el uso de fondos públicos entregados a las juntas comunales mediante el Programa de Interés Social (PDIS). Actualmente, los investigados enfrentan un proceso penal por presunto peculado que afecta al Estado.