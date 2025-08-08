IFARHU: estudiante denuncia retraso en pagos de becas universitarias

El estudiante universitario Wilber Franceschi expresó su preocupación ante el retraso en el desembolso de las becas de licenciatura correspondientes al primer y segundo pago del año 2025, por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ).

A la fecha, pese a los compromisos anunciados por la institución, los fondos aún no han sido entregados, lo que ha generado molestia y desesperación entre cientos de estudiantes a nivel nacional.

Estudiante pide repuestas por parte del IFARHU

Según Franceschi, en busca de información, la institución no ofreció una explicación clara ni fechas estimadas de pago, lo que profundiza la incertidumbre en la comunidad estudiantil.

“El problema no es solo el retraso. Es que nadie da respuestas concretas. Muchos compañeros están pensando en abandonar sus estudios porque simplemente no tienen recursos para continuar”, señaló Wilber.

Ante esta situación, Franceschi y otros estudiantes han hecho un llamado directo al presidente de la República, pidiendo su intervención urgente para resolver el problema y asegurar el acceso a la educación superior para quienes dependen de estas ayudas económicas.