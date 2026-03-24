Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 14:44

Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá, aclara la ACP

La ACP aclara que el veto a empresas europeas no afectará al Canal de Panamá, que mantiene proyectos por más de $8.500 millones.

Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá

Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá

El vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP, John Langman, explicó que esta decisión responde a la autonomía del Canal como entidad del Estado.

Canal de Panamá queda fuera del veto

Contenido relacionado: Teletrabajo en Panamá: diputados proponen 2 días a la semana por alza del combustible

Langman indicó que, tras consultas legales, se determinó que la medida de retorsión no vincula al Canal de Panamá, por lo que podrá seguir considerando empresas europeas en sus proyectos.

d90f2abea80da9d1e2c1db0d30ec339458202d94w
El vicepresidente de Proyectos H&iacute;dricos de la Autoridad del Canal de Panam&aacute; (ACP), John Langman, habla durante un conversatorio este martes, en Ciudad de Panam&aacute; (Panam&aacute;).&nbsp; &nbsp;

El vicepresidente de Proyectos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), John Langman, habla durante un conversatorio este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá).

Esto ocurre pese a la restricción anunciada por el Ejecutivo frente a la permanencia de Panamá en listas grises de la Unión Europea.

Proyectos por más de $8.500 millones

El Canal tiene prevista una cartera de inversiones que supera los 8.500 millones de dólares en la próxima década, incluyendo:

  • Construcción de un tercer embalse
  • Desarrollo de un corredor energético
  • Nuevos puertos

Uno de los proyectos más relevantes es el embalse del río Indio, estimado en unos 1.500 millones de dólares, que se espera licitar el próximo año.

Interés de empresas internacionales

El funcionario señaló que actualmente se mantienen acercamientos informales con empresas de distintas partes del mundo, incluyendo europeas, interesadas en participar en estas obras.

Contexto del veto

FIRMA - PRESIDENTE - JOSÉ RAÚL MULINO

El presidente Mulino anunció el pasado 17 de febrero la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones en Panamá, como medida ante la permanencia del país en listas fiscales de la UE.

No obstante, aclaró que países como Italia, Grecia y España quedan exceptuados.

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno destaca el tren que conectará la Ciudad de Panamá con David, en Chiriquí, una obra de aproximadamente 400 kilómetros y un costo estimado de al menos 4.000 millones de dólares.

Situación de Panamá en listas internacionales

La UE mantiene a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, aunque el país ha logrado avances en otros frentes.

En el último año, Panamá salió de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y, en 2023, fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Canal de Panamá firma convención colectiva con trabajadores no profesionales hasta 2032

Daño en la potabilizadora de Chilibre: el IDAAN trabajará en jornadas extendidas

Asamblea Nacional aprueba en primer debate uso de bioetanol en combustibles

Recomendadas

Más Noticias