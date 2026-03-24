Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá, aclara la ACP

Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá

El veto a empresas europeas en licitaciones públicas anunciado por el presidente José Raúl Mulino no aplicará a los proyectos del Canal de Panamá, según aclaró la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) .

El vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP, John Langman, explicó que esta decisión responde a la autonomía del Canal como entidad del Estado.

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Canal de Panamá queda fuera del veto

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Langman indicó que, tras consultas legales, se determinó que la medida de retorsión no vincula al Canal de Panamá, por lo que podrá seguir considerando empresas europeas en sus proyectos.

d90f2abea80da9d1e2c1db0d30ec339458202d94w El vicepresidente de Proyectos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), John Langman, habla durante un conversatorio este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Esto ocurre pese a la restricción anunciada por el Ejecutivo frente a la permanencia de Panamá en listas grises de la Unión Europea.

Proyectos por más de $8.500 millones

El Canal tiene prevista una cartera de inversiones que supera los 8.500 millones de dólares en la próxima década, incluyendo:

Construcción de un tercer embalse

Desarrollo de un corredor energético

Nuevos puertos

Uno de los proyectos más relevantes es el embalse del río Indio, estimado en unos 1.500 millones de dólares, que se espera licitar el próximo año.

Interés de empresas internacionales

El funcionario señaló que actualmente se mantienen acercamientos informales con empresas de distintas partes del mundo, incluyendo europeas, interesadas en participar en estas obras.

Contexto del veto

FIRMA - PRESIDENTE - JOSÉ RAÚL MULINO @CSS

El presidente Mulino anunció el pasado 17 de febrero la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones en Panamá, como medida ante la permanencia del país en listas fiscales de la UE.

No obstante, aclaró que países como Italia, Grecia y España quedan exceptuados.

Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno destaca el tren que conectará la Ciudad de Panamá con David, en Chiriquí, una obra de aproximadamente 400 kilómetros y un costo estimado de al menos 4.000 millones de dólares.

Situación de Panamá en listas internacionales

La UE mantiene a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, aunque el país ha logrado avances en otros frentes.

En el último año, Panamá salió de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y, en 2023, fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional.

FUENTE: EFE