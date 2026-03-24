Veto a empresas europeas no aplica al Canal de Panamá, aclara la ACP

El veto a empresas europeas en licitaciones públicas anunciado por el presidente José Raúl Mulino no aplicará a los proyectos del Canal de Panamá, según aclaró la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Canal de Panamá queda fuera del veto
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Langman indicó que, tras consultas legales, se determinó que la medida de retorsión no vincula al Canal de Panamá, por lo que podrá seguir considerando empresas europeas en sus proyectos.
Esto ocurre pese a la restricción anunciada por el Ejecutivo frente a la permanencia de Panamá en listas grises de la Unión Europea.
Proyectos por más de $8.500 millones
El Canal tiene prevista una cartera de inversiones que supera los 8.500 millones de dólares en la próxima década, incluyendo:
- Construcción de un tercer embalse
- Desarrollo de un corredor energético
- Nuevos puertos
Uno de los proyectos más relevantes es el embalse del río Indio, estimado en unos 1.500 millones de dólares, que se espera licitar el próximo año.
Interés de empresas internacionales
El funcionario señaló que actualmente se mantienen acercamientos informales con empresas de distintas partes del mundo, incluyendo europeas, interesadas en participar en estas obras.
Contexto del veto
El presidente Mulino anunció el pasado 17 de febrero la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones en Panamá, como medida ante la permanencia del país en listas fiscales de la UE.
No obstante, aclaró que países como Italia, Grecia y España quedan exceptuados.
Entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno destaca el tren que conectará la Ciudad de Panamá con David, en Chiriquí, una obra de aproximadamente 400 kilómetros y un costo estimado de al menos 4.000 millones de dólares.
Situación de Panamá en listas internacionales
La UE mantiene a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, aunque el país ha logrado avances en otros frentes.
En el último año, Panamá salió de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y, en 2023, fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional.
FUENTE: EFE