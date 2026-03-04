Así puedes ser contratado en el Canal de Panamá: recomendaciones y vacantes más demandadas

Este miércoles, el vicepresidente de Capital Humano del Canal de Panamá , Rubén Pérez, explicó el funcionamiento de la nueva plataforma de empleo, que busca ofrecer un servicio más ágil y eficiente a los aspirantes que participan en las jornadas de reclutamiento.

Entre las vacantes con mayor demanda figuran las áreas de mantenimiento de flotas y equipos, ingenierías, dragado y transformación digital. Asimismo, el vicepresidente indicó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no solo busca incorporar nuevo personal para cubrir plazas disponibles, sino que también contempla el reemplazo de trabajadores que se jubilarán en los próximos años.

Como recomendaciones para aplicar, Pérez instó a los postulantes a cumplir con los requisitos establecidos para cada puesto y a contar con sólidos conocimientos en matemáticas, inglés y español, así como en razonamiento y pensamiento lógico, ya que en los procesos de reclutamiento se realizan pruebas de conocimientos.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes .

y da seleccionar la opción de . Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.

Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.

y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento. Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029263419686436985&partner=&hide_thread=false El @canaldepanama cuenta con una nueva plataforma digital de empleos, que busca que los usuarios puedan consultar las oportunidades laborales de forma más sencilla y rápida, y dar seguimiento en tiempo real al estado de la aplicación.



Rubén Pérez, vicepresidente de Capital… pic.twitter.com/S3b9p8n3f7 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 4, 2026

Empleos en el Canal de Panamá