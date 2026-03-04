Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 15:04

Así puedes ser contratado en el Canal de Panamá: recomendaciones y vacantes más demandadas

El Canal de Panamá anunció el lanzamiento de su nuevo portal de empleo, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente a los solicitantes.

Buque pasando por el Canal de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles, el vicepresidente de Capital Humano del Canal de Panamá, Rubén Pérez, explicó el funcionamiento de la nueva plataforma de empleo, que busca ofrecer un servicio más ágil y eficiente a los aspirantes que participan en las jornadas de reclutamiento.

Entre las vacantes con mayor demanda figuran las áreas de mantenimiento de flotas y equipos, ingenierías, dragado y transformación digital. Asimismo, el vicepresidente indicó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no solo busca incorporar nuevo personal para cubrir plazas disponibles, sino que también contempla el reemplazo de trabajadores que se jubilarán en los próximos años.

Como recomendaciones para aplicar, Pérez instó a los postulantes a cumplir con los requisitos establecidos para cada puesto y a contar con sólidos conocimientos en matemáticas, inglés y español, así como en razonamiento y pensamiento lógico, ya que en los procesos de reclutamiento se realizan pruebas de conocimientos.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
  • Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
  • Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
  • Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.
Empleos en el Canal de Panamá

  • Controlador de tráfico marítimo
  • Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  • Ingeniero interdisciplinario (proyectos)
  • Psicólogo comunitario
  • Ingeniero Civil (hidráulico - sanitaria)
  • Ingeniero estructural
  • Carpintero
  • Técnico en ciencias físicas
  • Ingeniero interdisciplinario
  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)
  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)
  • Ayudante estudiantil Artesanal (sector Atlántico)
  • Ingeniero Civil
  • Administrador de proyectos
  • Asistente de trabajos de oficina
  • Especialista en metodología de gestión de proyectos
  • Analista de proyectos financieros
  • Líder, técnico en gestión de cargos marítimos
  • Asistente de actividades recreativas
  • Analista de procesos
  • Ingeniero interdisciplinario (eléctrico electrónico)
  • Técnico en ingeniería interdisciplinaria
  • Especialista en protección ambiental
  • Ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico)
  • Trabajador de Estructuras de Hierro
  • Especialista en informática (desarrollo de software/análisis de sistemas)
  • Técnico en ingeniería civil
  • Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial
