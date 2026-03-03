Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 15:44

Alcalde Mayer Mizrachi revela detalles del túnel peatonal bajo el Canal de Panamá

El acalde Mayer Mizrachi indicó que, tras la preselección del proyecto del túnel, podrían iniciarse conversaciones con el Canal de Panamá.

Alcalde de la ciudad de Panamá

Alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde Mayer Mizrachi se refirió a la preselección de la propuesta para la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá, presentada por la empresa The Boring Company, y destacó que el proyecto debe asumirse como una iniciativa de interés nacional.

La propuesta panameña fue seleccionada entre los 15 mejores proyectos del mundo, superando a iniciativas presentadas por ciudades como Dubái, México, El Salvador e Inglaterra.

"En la presentación que enviamos dimos toda la data de la cantidad de gente que lo usaría, los picos de horarios y el impacto es monumental, porque sería el primer cruce peatonal que tiene el hemisferio", destacó el acalde.

Mizrachi también informó que antes de enviar la propuesta no se realizó una consulta formal con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). No obstante, indicó que, tras la preselección, podrían iniciarse conversaciones para definir los pasos a seguir en caso de que el proyecto resulte ganador.

Los resultados oficiales se darán a conocer el próximo 23 de marzo.

