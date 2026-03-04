Panamá Nacionales -

Canal de Panamá implementa nueva plataforma digital de empleos

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha implementado una nueva plataforma digital de empleos, a través de la cual los usuarios pueden consultar las oportunidades laborales que ofrece la entidad de forma más sencilla y rápida, y dar seguimiento en tiempo real al estado de la aplicación. Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal, explicó cómo es el proceso para aplicar a las vacantes en el nuevo portal.