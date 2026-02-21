Cuarto Puente sobre el Canal: completan primer segmento de la Torre Principal Este

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá continúa registrando avances. El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que concluyó el vaciado del primer segmento de la Torre Principal Este, marcando un nuevo hito dentro de la obra.

De acuerdo con el consorcio encargado de la construcción, esta etapa del proyecto alcanza ya casi cinco metros de altura, lo que representa un paso importante en el desarrollo de la estructura principal del puente.

Cantidad de concreto y acero utilizados

Para completar este primer segmento fue necesario utilizar aproximadamente 186 metros cúbicos de concreto y 62 toneladas de acero de refuerzo, materiales clave para garantizar la resistencia y estabilidad de la torre.

La obra forma parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en Panamá, destinado a mejorar la conectividad entre la capital y la zona oeste del país.

Controles de calidad durante la construcción del Cuarto Puente

El consorcio explicó que la ejecución de este segmento requirió estrictos controles de calidad, entre ellos el monitoreo de la temperatura del concreto durante el proceso de vaciado.

Además, se realizaron verificaciones topográficas para asegurar la precisión de la estructura desde su base, un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la torre principal del puente.

Estos avances forman parte del cronograma de construcción del proyecto, que busca fortalecer la movilidad y la infraestructura vial en el área del Canal de Panamá.