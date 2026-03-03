Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 11:27

Vacantes en el Canal de Panamá para marzo: lista completa y cómo aplicar

Para postularse a las vacantes, los interesados deben seguir los pasos indicados en el nuevo portal de empleos del Canal de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá publicó las vacantes correspondientes al mes de marzo en su nuevo portal web, el cual permite a los interesados postular a oportunidades laborales y programas estudiantiles a través de una plataforma fácil de navegar.

Empleos en el Canal de Panamá para marzo

  • Controlador de tráfico marítimo
  • Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  • Ingeniero interdisciplinario (proyectos)
  • Psicólogo comunitario
  • Ingeniero Civil (hidráulico - sanitaria)
  • Ingeniero estructural
  • Carpintero
  • Técnico en ciencias físicas
  • Ingeniero interdisciplinario
  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)
  • Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)
  • Ayudante estudiantil Artesanal (sector Atlántico)
  • Ingeniero Civil
  • Administrador de proyectos
  • Asistente de trabajos de oficina
  • Especialista en metodología de gestión de proyectos
  • Analista de proyectos financieros
  • Líder, técnico en gestión de cargos marítimos
  • Asistente de actividades recreativas
  • Analista de procesos
  • Ingeniero interdisciplinario (eléctrico electrónico)
  • Técnico en ingeniería interdisciplinaria
  • Especialista en protección ambiental
  • Ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico)
  • Trabajador de Estructuras de Hierro
  • Especialista en informática (desarrollo de software/análisis de sistemas)
  • Técnico en ingeniería civil
  • Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
  • Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
  • Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
  • Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.
