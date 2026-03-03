Vacantes en el Canal de Panamá para marzo: lista completa y cómo aplicar

El Canal de Panamá publicó las vacantes correspondientes al mes de marzo en su nuevo portal web, el cual permite a los interesados postular a oportunidades laborales y programas estudiantiles a través de una plataforma fácil de navegar.
Empleos en el Canal de Panamá para marzo
- Controlador de tráfico marítimo
- Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
- Ingeniero interdisciplinario (proyectos)
- Psicólogo comunitario
- Ingeniero Civil (hidráulico - sanitaria)
- Ingeniero estructural
- Carpintero
- Técnico en ciencias físicas
- Ingeniero interdisciplinario
- Ayudante estudiantil administrativo (sector Atlántico)
- Ayudante estudiantil administrativo (sector Pacífico)
- Ayudante estudiantil Artesanal (sector Atlántico)
- Ingeniero Civil
- Administrador de proyectos
- Asistente de trabajos de oficina
- Especialista en metodología de gestión de proyectos
- Analista de proyectos financieros
- Líder, técnico en gestión de cargos marítimos
- Asistente de actividades recreativas
- Analista de procesos
- Ingeniero interdisciplinario (eléctrico electrónico)
- Técnico en ingeniería interdisciplinaria
- Especialista en protección ambiental
- Ingeniero interdisciplinario (sistema mecánico)
- Trabajador de Estructuras de Hierro
- Especialista en informática (desarrollo de software/análisis de sistemas)
- Técnico en ingeniería civil
- Especialista en seguridad, salud ocupacional e higiene industrial
¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?
Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
- Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
- Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
- Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.