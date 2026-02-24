Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 10:36

Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá: salarios de más de $1,000

Conoce la lista de nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá y los salarios disponibles. Revisa los puestos y requisitos para aplicar.

Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos
Nuevas vacantes en la Embajada de Estados UnidosE.E.U.U
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Embajada de Estados Unidos en Panamá publicó nuevas oportunidades laborales disponibles en la ciudad de Panamá, con salarios que superan los $1,000 mensuales, dependiendo del puesto.

Las vacantes requieren que los interesados tengan disponibilidad para trabajar a tiempo completo (8 horas diarias), puedan iniciar labores una vez confirmada su selección y cuenten con permisos de trabajo y residencia vigentes.

La misión diplomática busca candidatos elegibles y cualificados para diferentes áreas administrativas, técnicas y de mantenimiento.

Lista de vacantes disponibles

Estas son algunas de las posiciones actualmente abiertas:

  • Auxiliar Administrativo (MED)

    Salario: $14,428 por año

    Serie/Grado: LE-1210-5

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Trabajador de mantenimiento de carpintería

    Salario: $14,428 por año

    Serie/Grado: LE-1210-5

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Jefe de mesa de ayuda

    Salario: $26,795 por año

    Serie/Grado: LE-1825-8

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Mecánico de mantenimiento de generadores (NEC)

    Salario: $16,489 por año

    Serie/Grado: LE-1210-6

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Auxiliar de parque automotor

    Salario: $14,428 por año

    Serie/Grado: LE-0105-5

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Chófer / Expedidor – Empleados actuales / USEFM / MOH

    Salario: entre $12,865 y $19,945 por año

    Serie/Grado: LE-1015-4

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

  • Gerente de flota / Empleado administrativo

    Salario: $16,489 por año

    Serie/Grado: LE-0105-6

    Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Requisitos para aplicar

Entre los principales requisitos para postularse se encuentran:

  • Tener permisos de trabajo y residencia válidos en Panamá.
  • Cumplir con el perfil profesional solicitado para cada vacante.
  • Disponibilidad para trabajar jornada completa.
  • Capacidad de iniciar labores una vez confirmada la contratación.

Importante mencionar que desde el año 2021, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá ya no acepta solicitudes en papel. Todos los interesados deben postularse para las vacantes actuales a través de la Solicitud Electrónica de Reclutamiento (ERA).

