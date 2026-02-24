Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá: salarios de más de $1,000

Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos E.E.U.U

La Embajada de Estados Unidos en Panamá publicó nuevas oportunidades laborales disponibles en la ciudad de Panamá, con salarios que superan los $1,000 mensuales, dependiendo del puesto.

Las vacantes requieren que los interesados tengan disponibilidad para trabajar a tiempo completo (8 horas diarias), puedan iniciar labores una vez confirmada su selección y cuenten con permisos de trabajo y residencia vigentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Embajador de EE. UU. en Panamá respalda fallo de la Corte que anula contrato con PPC

La misión diplomática busca candidatos elegibles y cualificados para diferentes áreas administrativas, técnicas y de mantenimiento.

Lista de vacantes disponibles

Estas son algunas de las posiciones actualmente abiertas:

Auxiliar Administrativo (MED) Salario: $14,428 por año Serie/Grado: LE-1210-5 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Trabajador de mantenimiento de carpintería Salario: $14,428 por año Serie/Grado: LE-1210-5 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbPAN/status/2026310114806808617?s=20&partner=&hide_thread=false Vacantes disponibles:



- Chauffeur/Expediter

- Administrative Clerk

- Carpentry Maintenance Worker

- Service Desk Lead

- Maintenance Mechanic Generator

- Motor Pool Clerk

- Fleet Manager/Administrative Clerk



Más información: https://t.co/zD6naEJ0jp pic.twitter.com/9tFewU83s6 — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) February 24, 2026

Jefe de mesa de ayuda Salario: $26,795 por año Serie/Grado: LE-1825-8 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Mecánico de mantenimiento de generadores (NEC) Salario: $16,489 por año Serie/Grado: LE-1210-6 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Auxiliar de parque automotor Salario: $14,428 por año Serie/Grado: LE-0105-5 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Chófer / Expedidor – Empleados actuales / USEFM / MOH Salario: entre $12,865 y $19,945 por año Serie/Grado: LE-1015-4 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Gerente de flota / Empleado administrativo Salario: $16,489 por año Serie/Grado: LE-0105-6 Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá

Requisitos para aplicar

Entre los principales requisitos para postularse se encuentran:

Tener permisos de trabajo y residencia válidos en Panamá.

Cumplir con el perfil profesional solicitado para cada vacante.

Disponibilidad para trabajar jornada completa.

Capacidad de iniciar labores una vez confirmada la contratación.

Importante mencionar que desde el año 2021, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá ya no acepta solicitudes en papel. Todos los interesados deben postularse para las vacantes actuales a través de la Solicitud Electrónica de Reclutamiento (ERA).