Nuevas vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá: salarios de más de $1,000

La Embajada de Estados Unidos en Panamá publicó nuevas oportunidades laborales disponibles en la ciudad de Panamá, con salarios que superan los $1,000 mensuales, dependiendo del puesto.
La misión diplomática busca candidatos elegibles y cualificados para diferentes áreas administrativas, técnicas y de mantenimiento.
Lista de vacantes disponibles
Estas son algunas de las posiciones actualmente abiertas:
-
Auxiliar Administrativo (MED)
Salario: $14,428 por año
Serie/Grado: LE-1210-5
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Trabajador de mantenimiento de carpintería
Salario: $14,428 por año
Serie/Grado: LE-1210-5
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
-
Jefe de mesa de ayuda
Salario: $26,795 por año
Serie/Grado: LE-1825-8
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Mecánico de mantenimiento de generadores (NEC)
Salario: $16,489 por año
Serie/Grado: LE-1210-6
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Auxiliar de parque automotor
Salario: $14,428 por año
Serie/Grado: LE-0105-5
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Chófer / Expedidor – Empleados actuales / USEFM / MOH
Salario: entre $12,865 y $19,945 por año
Serie/Grado: LE-1015-4
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Gerente de flota / Empleado administrativo
Salario: $16,489 por año
Serie/Grado: LE-0105-6
Agencia: Embajada en la Ciudad de Panamá
Requisitos para aplicar
Entre los principales requisitos para postularse se encuentran:
- Tener permisos de trabajo y residencia válidos en Panamá.
- Cumplir con el perfil profesional solicitado para cada vacante.
- Disponibilidad para trabajar jornada completa.
- Capacidad de iniciar labores una vez confirmada la contratación.
Importante mencionar que desde el año 2021, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá ya no acepta solicitudes en papel. Todos los interesados deben postularse para las vacantes actuales a través de la Solicitud Electrónica de Reclutamiento (ERA).