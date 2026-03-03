MIDES convoca a ONGs para atender a adultos con discapacidad del sistema de protección

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el levantamiento de términos para una convocatoria pública dirigida a organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es atender a adultos con discapacidad física e intelectual que no cuentan con alternativas familiares.

Fortalecimiento del sistema de protección del MIDES

Esta iniciativa del MIDES surge como respuesta a la situación de vulnerabilidad de aquellos niños y adolescentes que, tras alcanzar la mayoría de edad dentro del sistema de protección, requieren cuidados persistentes por su condición de dependencia.

El plan busca garantizar el interés superior y los derechos de estas personas que han permanecido bajo el cuidado del Estado, desarrollando alternativas seguras y sostenibles fuera de los centros de protección tradicionales.

Embed - MIDES Panamá on Instagram: "El Ministerio de Desarrollo Social continúa realizando las diligencias necesarias para garantizar un espacio seguro y adecuado para los jóvenes adultos con discapacidad que permanecen temporalmente en el Hogar de Niñas María Auxiliadora en Chitré. Hemos escuchado a la comunidad y estamos evaluando alternativas en distintos puntos del país, priorizando infraestructura, atención especializada y seguridad. Seguiremos trabajando hasta concretar una solución responsable y humana. #MIDESAyuda #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Alianzas estratégicas para la inclusión en el MIDES

El MIDES evaluará propuestas basadas en criterios técnicos y transparencia, priorizando la experiencia de las organizaciones en la atención de poblaciones vulnerables. Esta convocatoria forma parte del compromiso del Gobierno Nacional para ampliar la cobertura de los servicios sociales mediante alianzas con la sociedad civil.

Las bases, requisitos y plazos para las organizaciones interesadas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales del MIDES.