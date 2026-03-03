Inicio de año escolar 2026: denuncian discriminación por cabello afro en escuelas

Durante el inicio de año escolar 2026 , movimientos afropanameños denunciaron que algunos colegios prohíben el cabello natural. Administrativos estarían exigiendo pruebas de etnia a los estudiantes.

Polémica por identidad en el inicio de año escolar 2026

La comunidad afrodescendiente calificó de "ridícula" la solicitud de documentos para validar la identidad étnica en este inicio de año escolar 2026. Casos reportados en el Colegio Abel Bravo de Colón y el Artes y Oficios en la capital señalan que se ha condicionado la entrada a clases al corte del cabello natural.

Ante esta situación, se lanzó la campaña "Mi Cabello Afro No Se Certifica", recordando que el derecho a la identidad cultural no debe tener trabas burocráticas en las aulas panameñas.

"Mi cabello afro no se certifica", es el nombre de una campaña lanzada por movimientos afropanameños, que advirtieron sobre prohibiciones de algunos colegios que han solicitado certificaciones de los estudiantes que acrediten que son afrodescendientes, para ingresar a los… pic.twitter.com/V5DLvEJDqP — Telemetro Reporta (@TReporta) March 3, 2026

Postura del MEDUCA sobre el inicio de año escolar 2026

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró que el MEDUCA no ha solicitado certificados y que se ha instruido a los directores respetar los decretos de expresión cultural en este inicio de año escolar 2026. No obstante, Molinar enfatizó que deben seguirse reglas básicas de volumen y orden para la convivencia común.

Por su parte, directores de planteles indicaron que, aunque el cabello natural está permitido por norma, persisten restricciones sobre estilos que no consideran "originarios" dentro de los reglamentos internos.

Este debate sobre los derechos culturales y los límites de los reglamentos escolares se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda pública durante la primera semana de clases a nivel nacional.