Proponen reutilizar libros escolares por cinco años en colegios privados

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Panamá busca frenar el monopolio de los textos escolares y promover la reutilización de libros en los colegios particulares del país, con el objetivo de disminuir los gastos de los padres de familia.
Propuesta permitiría reutilizar libros por cinco años
Según detalló Richards, el proyecto ha sido denominado “ley antimafia de textos escolares” y plantea modificar una ley existente desde 2020 que establecía la reutilización de textos escolares en el Ministerio de Educación de Panamá.
La propuesta surge en medio de preocupaciones de padres de familia por el costo de los útiles y materiales escolares en centros educativos privados.