Proponen reutilizar libros escolares por cinco años en colegios privados

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Panamá busca frenar el monopolio de los textos escolares y promover la reutilización de libros en los colegios particulares del país, con el objetivo de disminuir los gastos de los padres de familia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Betserai Richards, quien explicó que la propuesta pretende ampliar una normativa vigente relacionada con el uso de materiales educativos.

Propuesta permitiría reutilizar libros por cinco años

Un anteproyecto de ley busca frenar el monopolio de textos escolares y promover la reutilización de libros, con el objetivo de disminuir los gastos de los padres de familia en colegios particulares. La iniciativa fue presentada por el diputado @Betseraitv Richards.



Según detalló Richards, el proyecto ha sido denominado “ley antimafia de textos escolares” y plantea modificar una ley existente desde 2020 que establecía la reutilización de textos escolares en el Ministerio de Educación de Panamá.

Según detalló Richards, el proyecto ha sido denominado "ley antimafia de textos escolares" y plantea modificar una ley existente desde 2020 que establecía la reutilización de textos escolares en el Ministerio de Educación de Panamá.

"El proyecto busca extender esta ley para que sea más abarcativa e incluya al sector particular. Si esta ley llega a ser aprobada, los textos podrían ser reutilizados por un tiempo de cinco años", explicó el diputado.

La propuesta surge en medio de preocupaciones de padres de familia por el costo de los útiles y materiales escolares en centros educativos privados.