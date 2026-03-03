Así se vio el eclipse lunar total y la luna de sangre en Panamá este 3 de marzo

Así se vio el eclipse lunar total y la luna de sangre

La madrugada de este martes 3 de marzo fue visible en Panamá el eclipse lunar total, conocido también como “luna de sangre”, fenómeno astronómico que alcanzó su fase de totalidad a las 6:04 a.m.

El evento pudo observarse desde distintos puntos del país, especialmente en áreas con cielos despejados durante las primeras horas del día.

¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse?

De acuerdo con la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural.

image

Durante este proceso, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se filtran tonalidades rojizas, lo que provoca que la Luna adquiera ese característico color rojo intenso.

Los eclipses lunares totales suelen llamar la atención de aficionados a la astronomía y del público en general, ya que pueden observarse a simple vista sin necesidad de equipos especiales.