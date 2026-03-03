Así se vio el eclipse lunar total y la luna de sangre en Panamá este 3 de marzo

La madrugada de este martes 3 de marzo fue visible en Panamá el eclipse lunar total, conocido también como “luna de sangre”, fenómeno astronómico que alcanzó su fase de totalidad a las 6:04 a.m.
¿Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse?
De acuerdo con la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural.
Durante este proceso, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se filtran tonalidades rojizas, lo que provoca que la Luna adquiera ese característico color rojo intenso.
Los eclipses lunares totales suelen llamar la atención de aficionados a la astronomía y del público en general, ya que pueden observarse a simple vista sin necesidad de equipos especiales.