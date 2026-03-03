Panamá Nacionales -  3 de marzo de 2026 - 09:06

Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia centros de cobro y reprogramados

El tercer pago de PASE-U continúa este miércoles 4 de marzo en Bocas del Toro y con jornadas especiales para estudiantes de Panamá Centro.

IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El operativo para el tercer pago de PASE-U se traslada este miércoles 4 de marzo al distrito de Changuinola. Además, el IFARHU habilitó una jornada de atención para los beneficiarios de Ancón y El Chorrillo.

Calendario del tercer pago de PASE-U en Bocas del Toro

En la provincia de Bocas del Toro, los padres de familia del distrito de Changuinola podrán retirar el beneficio en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Reprogramación del tercer pago de PASE-U en la capital

Para los corregimientos de Ancón y El Chorrillo, en Panamá Centro, en el Centro Combate Irving Saladino se ha establecido un horario especial de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Esta jornada está dirigida exclusivamente a los estudiantes que por algún motivo no pudieron retirar su beneficio en las fechas previas. El IFARHU recuerda que este desembolso corresponde al último pago del año escolar 2025.

