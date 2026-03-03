Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia centros de cobro y reprogramados

El operativo para el tercer pago de PASE-U se traslada este miércoles 4 de marzo al distrito de Changuinola. Además, el IFARHU habilitó una jornada de atención para los beneficiarios de Ancón y El Chorrillo.

Calendario del tercer pago de PASE-U en Bocas del Toro

En la provincia de Bocas del Toro, los padres de familia del distrito de Changuinola podrán retirar el beneficio en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Todo listo para iniciar pagos del PASE-U en Bocas del Toro y Kankintú El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que ya está todo preparado para dar inicio a la sexta semana de pagos del programa PASE-U en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, jornada que se desarrollará del 28 de febrero al 4 de marzo. Durante estos días, estudiantes y acudientes podrán hacer efectivo el cobro del beneficio en los puntos habilitados en Bocas del Toro, específicamente en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, así como en Kankintú, garantizando así que el apoyo económico llegue a quienes más lo necesitan. Con esta jornada, el IFARHU continúa avanzando en el cumplimiento del calendario establecido, reafirmando su compromiso con la educación y el respaldo a miles de estudiantes panameños." View this post on Instagram

Reprogramación del tercer pago de PASE-U en la capital

Para los corregimientos de Ancón y El Chorrillo, en Panamá Centro, en el Centro Combate Irving Saladino se ha establecido un horario especial de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Esta jornada está dirigida exclusivamente a los estudiantes que por algún motivo no pudieron retirar su beneficio en las fechas previas. El IFARHU recuerda que este desembolso corresponde al último pago del año escolar 2025.