Junta Comunal de San Francisco ordena demolición de garita por proyecto Coco Parque.

La mañana de este lunes 20 de abril, la Junta Comunal de San Francisco procedió con la demolición de la garita de seguridad de un edificio (PH) en la localidad de Coco del Mar. Según las autoridades, la estructura fue edificada sobre servidumbre pública, espacio destinado al desarrollo del proyecto comunitario Coco Parque.

La representante del corregimiento, Serena Vamvas, informó que la acción cuenta con el respaldo de un proveído firmado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y el equipo de ingeniería municipal. El documento certifica que dicha servidumbre debe estar disponible para el uso y recreación de la comunidad como parte de un parque estatal.

Vamvas destacó que el proyecto "Coco Parque" ha sido validado mediante diversas consultas ciudadanas, las cuales contaron con la participación de más de 400 residentes de la zona.

Denuncias de los propietarios

Por su parte, los residentes del PH afectado manifestaron su rechazo a la medida. Los propietarios denunciaron que la demolición de la garita de seguridad se ejecutó sin previa notificación por parte de la Junta Comunal, lo que consideran una irregularidad en el procedimiento administrativo.