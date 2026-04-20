Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 15:04

Junta Comunal de San Francisco ordena demolición de garita por proyecto Coco Parque

La Junta Comunal de San Francisco destacó que el proyecto "Coco Parque" ha sido validado mediante diversas consultas ciudadanas.

Junta Comunal de San Francisco ordena demolición de garita por proyecto Coco Parque.

Junta Comunal de San Francisco ordena demolición de garita por proyecto Coco Parque.

Ana Canto
Por Ana Canto

La mañana de este lunes 20 de abril, la Junta Comunal de San Francisco procedió con la demolición de la garita de seguridad de un edificio (PH) en la localidad de Coco del Mar. Según las autoridades, la estructura fue edificada sobre servidumbre pública, espacio destinado al desarrollo del proyecto comunitario Coco Parque.

Sustento legal y participación ciudadana

La representante del corregimiento, Serena Vamvas, informó que la acción cuenta con el respaldo de un proveído firmado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y el equipo de ingeniería municipal. El documento certifica que dicha servidumbre debe estar disponible para el uso y recreación de la comunidad como parte de un parque estatal.

Vamvas destacó que el proyecto "Coco Parque" ha sido validado mediante diversas consultas ciudadanas, las cuales contaron con la participación de más de 400 residentes de la zona.

Denuncias de los propietarios

Por su parte, los residentes del PH afectado manifestaron su rechazo a la medida. Los propietarios denunciaron que la demolición de la garita de seguridad se ejecutó sin previa notificación por parte de la Junta Comunal, lo que consideran una irregularidad en el procedimiento administrativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046298677145461180&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajador de Estados Unidos destaca extradición de implicado en atentado de Alas Chiricanas

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

Concurso General de Becas y PASE-U: IFARHU migrará pagos al sistema ACH

Recomendadas

Más Noticias