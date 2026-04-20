Junta Comunal de San Francisco ordena demolición de garita por proyecto Coco Parque.

La mañana de este lunes 20 de abril, la Junta Comunal de San Francisco procedió con la demolición de la garita de seguridad de un edificio (PH) en la localidad de Coco del Mar. Según las autoridades, la estructura fue edificada sobre servidumbre pública, espacio destinado al desarrollo del proyecto comunitario Coco Parque.
Vamvas destacó que el proyecto "Coco Parque" ha sido validado mediante diversas consultas ciudadanas, las cuales contaron con la participación de más de 400 residentes de la zona.
Denuncias de los propietarios
Por su parte, los residentes del PH afectado manifestaron su rechazo a la medida. Los propietarios denunciaron que la demolición de la garita de seguridad se ejecutó sin previa notificación por parte de la Junta Comunal, lo que consideran una irregularidad en el procedimiento administrativo.