Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones.

Personal de la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial realizaron diligencias de inspección ocular en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicados en Felipillo y El Crisol.
En los puntos de almacenamiento se ubicaron diversos insumos médico-quirúrgicos con fechas de vencimiento que oscilan entre 2014 y 2024. Entre los artículos encontrados figuran:
- Equipos para administración de soluciones y venoclisis.
- Guantes, respiradores y suturas.
- Bandejas de anestesia y medicamentos varios.
Tanto los insumos como la documentación recuperada han sido integrados a la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales.
Esta investigación se centra en la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El valor de los medicamentos e insumos perdidos se estima en B/.2.5 millones, un perjuicio económico significativo para la institución.
Las autoridades destacaron que el análisis de estos hallazgos permitirá profundizar en las posibles irregularidades y omisiones que llevaron a que estos productos permanecieran almacenados hasta su caducidad, afectando directamente la atención de los derechohabientes.