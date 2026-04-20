Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 17:52

Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones

Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones.

Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones.

@PGN_PANAMA
Ana Canto
Por Ana Canto

Personal de la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial realizaron diligencias de inspección ocular en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicados en Felipillo y El Crisol.

La acción judicial surge tras las denuncias presentadas por la propia administración de la CSS, luego de que una auditoría interna detectara el vencimiento masivo de productos que debieron ser entregados a los pacientes.

En los puntos de almacenamiento se ubicaron diversos insumos médico-quirúrgicos con fechas de vencimiento que oscilan entre 2014 y 2024. Entre los artículos encontrados figuran:

  • Equipos para administración de soluciones y venoclisis.
  • Guantes, respiradores y suturas.
  • Bandejas de anestesia y medicamentos varios.

Tanto los insumos como la documentación recuperada han sido integrados a la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales.

Esta investigación se centra en la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El valor de los medicamentos e insumos perdidos se estima en B/.2.5 millones, un perjuicio económico significativo para la institución.

Las autoridades destacaron que el análisis de estos hallazgos permitirá profundizar en las posibles irregularidades y omisiones que llevaron a que estos productos permanecieran almacenados hasta su caducidad, afectando directamente la atención de los derechohabientes.

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