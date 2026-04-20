Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones.

Personal de la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial realizaron diligencias de inspección ocular en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicados en Felipillo y El Crisol.

La acción judicial surge tras las denuncias presentadas por la propia administración de la CSS, luego de que una auditoría interna detectara el vencimiento masivo de productos que debieron ser entregados a los pacientes.

En los puntos de almacenamiento se ubicaron diversos insumos médico-quirúrgicos con fechas de vencimiento que oscilan entre 2014 y 2024. Entre los artículos encontrados figuran:

Equipos para administración de soluciones y venoclisis.

Guantes, respiradores y suturas.

Bandejas de anestesia y medicamentos varios.

Tanto los insumos como la documentación recuperada han sido integrados a la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades administrativas y penales.

Esta investigación se centra en la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El valor de los medicamentos e insumos perdidos se estima en B/.2.5 millones, un perjuicio económico significativo para la institución.

Las autoridades destacaron que el análisis de estos hallazgos permitirá profundizar en las posibles irregularidades y omisiones que llevaron a que estos productos permanecieran almacenados hasta su caducidad, afectando directamente la atención de los derechohabientes.