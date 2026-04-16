Pago PASE-U y becas IFARHU: claves para estudiantes que reciben doble beneficio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) brindó recomendaciones clave para estudiantes que reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas, este último es otorgado por méritos de calificaciones.

La entidad enfatizó la importancia de mantener la información actualizada para evitar retrasos en los pagos.

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IFARHU recomienda unificar al acudiente

Según el IFARHU, para garantizar una gestión más ordenada y transparente de los programas estudiantiles, es fundamental que el acudiente registrado en el PASE-U, el Concurso General de Becas y otros beneficios sea la misma persona.

Esta medida busca:

Optimizar los procesos administrativos

Asegurar la correcta asignación de los beneficios

Evitar inconvenientes en los pagos

¿Por qué es importante unificar los datos?

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "Para una gestión más ordenada y transparente de los beneficios estudiantiles, es importante que el acudiente registrado en PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas del IFARHU sea la misma persona. Esta medida permite optimizar los procesos, asegurar la correcta asignación de los beneficios y facilitar pagos oportunos, evitando retrasos o inconvenientes. Mantente pendiente de nuestras redes y canales oficiales para más información." View this post on Instagram

La institución explicó que, en casos donde el estudiante recibe más de una beca o apoyo económico, contar con un solo representante legal facilita:

Pagos más rápidos y sin retrasos

Información actualizada en el sistema

Trámites más ágiles

Mejor comunicación con la entidad

Evita retrasos en el pago del PASE-U

El IFARHU advirtió que no unificar los datos puede generar demoras en la entrega de los beneficios, especialmente en periodos de pago masivo.

Por ello, recomiendan a los acudientes verificar y actualizar la información registrada lo antes posible.

Mantente informado por canales oficiales

PASE-U 1

La entidad reiteró a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales y redes sociales para conocer fechas de pago, procesos y actualizaciones importantes.

Lo que debes saber

El PASE-U y las becas del IFARHU representan un apoyo clave para miles de estudiantes en Panamá, por lo que cumplir con los requisitos administrativos es fundamental para recibir los pagos sin inconvenientes.