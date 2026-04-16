Pago PASE-U y becas IFARHU: claves para estudiantes que reciben doble beneficio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) brindó recomendaciones clave para estudiantes que reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas, este último es otorgado por méritos de calificaciones.
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IFARHU recomienda unificar al acudiente
Según el IFARHU, para garantizar una gestión más ordenada y transparente de los programas estudiantiles, es fundamental que el acudiente registrado en el PASE-U, el Concurso General de Becas y otros beneficios sea la misma persona.
Esta medida busca:
- Optimizar los procesos administrativos
- Asegurar la correcta asignación de los beneficios
- Evitar inconvenientes en los pagos
¿Por qué es importante unificar los datos?
La institución explicó que, en casos donde el estudiante recibe más de una beca o apoyo económico, contar con un solo representante legal facilita:
- Pagos más rápidos y sin retrasos
- Información actualizada en el sistema
- Trámites más ágiles
- Mejor comunicación con la entidad
Evita retrasos en el pago del PASE-U
El IFARHU advirtió que no unificar los datos puede generar demoras en la entrega de los beneficios, especialmente en periodos de pago masivo.
Por ello, recomiendan a los acudientes verificar y actualizar la información registrada lo antes posible.
Mantente informado por canales oficiales
La entidad reiteró a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales y redes sociales para conocer fechas de pago, procesos y actualizaciones importantes.
Lo que debes saber
El PASE-U y las becas del IFARHU representan un apoyo clave para miles de estudiantes en Panamá, por lo que cumplir con los requisitos administrativos es fundamental para recibir los pagos sin inconvenientes.