Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 08:35

Pago PASE-U y becas IFARHU: claves para estudiantes que reciben doble beneficio

IFARHU explica qué hacer si un estudiante recibe PASE-U y beca de concurso. Conoce cómo evitar retrasos en pagos y unificar datos.

Pago del PASE-U y becas IFARHU

Pago del PASE-U y becas IFARHU

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) brindó recomendaciones clave para estudiantes que reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas, este último es otorgado por méritos de calificaciones.

La entidad enfatizó la importancia de mantener la información actualizada para evitar retrasos en los pagos.

Contenido relacionado: IFARHU ofrece información a acudientes sobre el cobro del PASE-U y el Concurso General de Becas

IFARHU recomienda unificar al acudiente

Según el IFARHU, para garantizar una gestión más ordenada y transparente de los programas estudiantiles, es fundamental que el acudiente registrado en el PASE-U, el Concurso General de Becas y otros beneficios sea la misma persona.

Esta medida busca:

  • Optimizar los procesos administrativos
  • Asegurar la correcta asignación de los beneficios
  • Evitar inconvenientes en los pagos

¿Por qué es importante unificar los datos?

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "Para una gestión más ordenada y transparente de los beneficios estudiantiles, es importante que el acudiente registrado en PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas del IFARHU sea la misma persona. Esta medida permite optimizar los procesos, asegurar la correcta asignación de los beneficios y facilitar pagos oportunos, evitando retrasos o inconvenientes. Mantente pendiente de nuestras redes y canales oficiales para más información."
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La institución explicó que, en casos donde el estudiante recibe más de una beca o apoyo económico, contar con un solo representante legal facilita:

  • Pagos más rápidos y sin retrasos
  • Información actualizada en el sistema
  • Trámites más ágiles
  • Mejor comunicación con la entidad

Evita retrasos en el pago del PASE-U

El IFARHU advirtió que no unificar los datos puede generar demoras en la entrega de los beneficios, especialmente en periodos de pago masivo.

Por ello, recomiendan a los acudientes verificar y actualizar la información registrada lo antes posible.

Mantente informado por canales oficiales

PASE-U 1

La entidad reiteró a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales y redes sociales para conocer fechas de pago, procesos y actualizaciones importantes.

Lo que debes saber

El PASE-U y las becas del IFARHU representan un apoyo clave para miles de estudiantes en Panamá, por lo que cumplir con los requisitos administrativos es fundamental para recibir los pagos sin inconvenientes.

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