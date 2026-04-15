IFARHU ofrece información a acudientes sobre el cobro del PASE-U y el Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) emitió una recomendación clave a los padres de familia para lograr una gestión más ordenada y transparente en sus programas.

La institución subrayó la importancia de establecer a un único responsable legal (ya sea el padre o la madre) para representar al estudiante en los beneficios del PASE-U, el Concurso General de Becas y otros apoyos económicos. Con esta medida, se busca optimizar los procesos administrativos y garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna y sin duplicidades.

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Esta sugerencia cobra especial relevancia ante el inicio de la recepción de documentos para el Concurso General de Becas 2026, programado para el próximo lunes 20 de abril. La jornada de entrega de documentación comenzará en las provincias de Coclé, Los Santos y Herrera, donde el responsable legal debidamente acreditado deberá presentarse con los expedientes completos para formalizar el trámite de los estudiantes preseleccionados.

Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2044519566554906720&partner=&hide_thread=false Para una gestión más ordenada y transparente, el acudiente registrado en PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas del IFARHU debe ser el mismo.



Esto permite agilizar procesos y garantizar pagos oportunos.



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Concurso General de Becas 2026: documentos para primaria y secundaria