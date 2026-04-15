IFARHU ofrece información a acudientes sobre el cobro del PASE-U y el Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) emitió una recomendación clave a los padres de familia para lograr una gestión más ordenada y transparente en sus programas.
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Esta sugerencia cobra especial relevancia ante el inicio de la recepción de documentos para el Concurso General de Becas 2026, programado para el próximo lunes 20 de abril. La jornada de entrega de documentación comenzará en las provincias de Coclé, Los Santos y Herrera, donde el responsable legal debidamente acreditado deberá presentarse con los expedientes completos para formalizar el trámite de los estudiantes preseleccionados.
Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.
Concurso General de Becas 2026: documentos para primaria y secundaria
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Declaración Jurada Socioeconómica.