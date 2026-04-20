Llega a Panamá sospechoso del atentado de 1994 contra Alas Chiricanas

Esta tarde arribó a Panamá, extraditado desde Venezuela, Alí Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los responsables del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. El ataque, ocurrido el 19 de julio de 1994, cobró la vida de 21 personas (14 israelíes, 4 panameños y 3 estadounidenses) y ha sido atribuido al grupo extremista Hezbolá.
Hage Jalil, de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, es identificado como uno de los ocho involucrados en el ataque.
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La Cancillería de Panamá confirmó que el sospechoso fue detenido en noviembre pasado en Venezuela, tras una alerta roja emitida por las autoridades panameñas. A pesar de las complejidades jurídicas derivadas de su doble nacionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó su extradición a finales de marzo de este año.