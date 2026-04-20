Llega a Panamá sospechoso del atentado de 1994 contra Alas Chiricanas

Alí Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los responsables del atentado contra Alas Chiricanas.

Esta tarde arribó a Panamá , extraditado desde Venezuela, Alí Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los responsables del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. El ataque, ocurrido el 19 de julio de 1994, cobró la vida de 21 personas (14 israelíes, 4 panameños y 3 estadounidenses) y ha sido atribuido al grupo extremista Hezbolá.

El sospechoso aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue movilizado de inmediato en un convoy fuertemente custodiado por unidades de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Bajo estrictas medidas de seguridad, Hage Jalil fue trasladado para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Hage Jalil, de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, es identificado como uno de los ocho involucrados en el ataque.

Le podría interesar: Embajador de Estados Unidos destaca extradición de implicado en atentado de Alas Chiricanas

La Cancillería de Panamá confirmó que el sospechoso fue detenido en noviembre pasado en Venezuela, tras una alerta roja emitida por las autoridades panameñas. A pesar de las complejidades jurídicas derivadas de su doble nacionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó su extradición a finales de marzo de este año.