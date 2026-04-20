Extraditan a Panamá implicado en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas de 1994

Esta tarde se espera la llegada a suelo panameño de Alí Zaki Hage Jalil, uno de los principales señalados por el atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en julio de 1994. El siniestro, que cobró la vida de 21 personas, se produjo cuando la aeronave estalló en el aire y sus restos cayeron en el Cerro Santa Rita, provincia de Colón.

Hage Jalil, de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, es identificado como uno de los ocho involucrados en el ataque. Según los expedientes de inteligencia, se le vincula con el grupo extremista Hezbolá, y su captura fue el resultado de una operación en la que colaboró activamente el FBI.

Detalles del proceso judicial

La Cancillería de Panamá confirmó que el sospechoso fue detenido en noviembre pasado en Venezuela, tras una alerta roja emitida por las autoridades panameñas. A pesar de las complejidades jurídicas derivadas de su doble nacionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó su extradición a finales de marzo de este año.

Antecedentes del siniestro

El caso de Alas Chiricanas es recordado por la magnitud de la tragedia y las evidencias halladas en el sitio del impacto. Las investigaciones forenses de la época detectaron restos de equipos electrónicos y artefactos entre las víctimas, los cuales se presumen habrían servido para activar la carga explosiva que destruyó la nave.