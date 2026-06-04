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Varios de los reclusos evadidos de La Joyita están vinculados a homicidios

Las imágenes divulgadas por la Policía Nacional de los reclusos que se evadieron de la cárcel La Joyita, permiten elaborar una radiografía de los delitos a los cuales están vinculados, la mayoría a homicidios, drogas, pandillerismo y posesión ilícita de armas de fuego. Un total de 22 mil dólares en recompensas fueron anunciadas por las autoridades para brindar información que permita la captura de estos privados de libertad.