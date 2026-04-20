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Director del Ifarhu detalla proceso de preselección de estudiantes para el Concurso General de Becas

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, detalla que se había preseleccionado a 131,000 jóvenes a nivel nacional en el Concurso General de Becas. Explicó que “para el concurso estamos estimando más de 70 millones de dólares que vamos a estar entregando y máxime que el año pasado no se dieron concursos. Son más de 131,000 cuando la institución lo más que pudiese estar entregando eran 70 u 80,000. Prácticamente ahora estamos duplicando y honrando la excelencia porque son estudiantes que el promedio mínimo es 4.5 y para universidad índice mínimo es 2.0”.