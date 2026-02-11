Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 11 de febrero de 2026

Hoy en Cuarto Poder, el estudiante de Medicina, Edwing Vanega solicitó que se cumpla con el compromiso de pago de becas que adquirió con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) desde el 2018. Por su parte, Eliades Sánchez y Aida Ruiz, víctimas del caso Red Frog en Bocas del Toro, piden que impere el derecho y la justicia, tras un cambio de medida cautelar otorgado a Genaro López, uno de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), involucrados en este caso.