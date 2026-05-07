Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 7 de mayo de 2026

En Cuarto Poder conversamos vía telefónica con el abogado Harley Mitchell sobre la opinión de la procuradora general de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, sobre la demanda presentada contra el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú en David.

Nos acompañó el abogado Mario Arosemena con quien conversamos sobre el impacto de la lotería clandestina en las finanzas de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).