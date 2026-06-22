MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con suéter rojo para apoyar a Panamá

MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con la camiseta de Panamá este 23 de junio.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 23 de junio los estudiantes y la comunidad educativa podrán asistir a los planteles con un suéter rojo o con la camiseta de la Selección Nacional, atuendo que podrá complementarse con accesorios discretos.