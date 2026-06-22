Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 17:27

MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con suéter rojo para apoyar a Panamá

El MEDUCA indicó que la jornada escolar se desarrollará con normalidad, permitiéndose la realización de actividades acordes a la ocasión.

MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con la camiseta de Panamá este 23 de junio.

MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con la camiseta de Panamá este 23 de junio.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 23 de junio los estudiantes y la comunidad educativa podrán asistir a los planteles con un suéter rojo o con la camiseta de la Selección Nacional, atuendo que podrá complementarse con accesorios discretos.

La entidad indicó que la jornada escolar se desarrollará con normalidad dentro de un ambiente festivo, permitiéndose la realización de actividades acordes a la ocasión.

Lineamientos para la jornada:

  • Vestimenta: El atuendo debe cumplir con las normas establecidas por cada centro educativo, siendo apropiado para el entorno escolar y respetando las buenas costumbres.

  • Gratuidad: La participación en esta actividad es totalmente libre, por lo que queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de cobro a los estudiantes o a sus acudientes.

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