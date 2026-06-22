MEDUCA autoriza a estudiantes asistir con suéter rojo para apoyar a Panamá

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este martes 23 de junio los estudiantes y la comunidad educativa podrán asistir a los planteles con un suéter rojo o con la camiseta de la Selección Nacional, atuendo que podrá complementarse con accesorios discretos.
Lineamientos para la jornada:
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Vestimenta: El atuendo debe cumplir con las normas establecidas por cada centro educativo, siendo apropiado para el entorno escolar y respetando las buenas costumbres.
Gratuidad: La participación en esta actividad es totalmente libre, por lo que queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de cobro a los estudiantes o a sus acudientes.