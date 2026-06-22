Panamá y la OEA impulsan la seguridad biológica en América Latina.

La República de Panamá , en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizó un foro internacional clave para fortalecer la seguridad biológica del continente. La actividad estuvo liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y la secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), con el objetivo central de Robustecer el marco legal y promover una cultura de responsabilidad científica en la región.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron los avances del proyecto regional “Fortalecimiento de la seguridad y protección biológica en América Latina”. Este plan asiste a los países en el cumplimiento de tratados internacionales como la Convención sobre Armas Biológicas y la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, normativas que prohíben de forma estricta el acceso de actores no estatales o grupos criminales a armas de destrucción masiva.

El desarrollo de la ciencia médica en América Latina se aceleró tras la reciente crisis sanitaria global. Actualmente, la región cuenta con un mayor número de laboratorios destinados a la investigación de enfermedades y diagnósticos avanzados; sin embargo, este crecimiento también expone a las naciones a nuevos riesgos si no se aplican los controles adecuados.

Los expertos advirtieron que la falta de regulaciones estrictas puede provocar incidentes graves. Entre las principales amenazas se encuentran los contagios accidentales del personal médico, la liberación involuntaria de patógenos al medio ambiente y el desvío ilícito de agentes biológicos.