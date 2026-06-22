Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 16:18

Mulino y Petro se reúnen en Panamá para fortalecer la cooperación bilateral

El presidente José Raúl Mulino, recibió en su despacho a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de las celebraciones por el bicentenario Anfictiónico.

Mulino y Petro abordan migración

Mulino y Petro abordan migración, seguridad y comercio durante reunión bilateral.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para sostener una reunión bilateral en el marco de las celebraciones por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante el encuentro, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Por su parte, Petro asistió junto a su canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.

Ambos gobernantes enfatizaron la histórica hermandad entre sus naciones, así como la importancia de mantener y ampliar la cooperación en materia de migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales. Asimismo, coincidieron en que la actual coyuntura histórica sirve para dar un nuevo impulso a las iniciativas de integración regional ideadas por el libertador Simón Bolívar.

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