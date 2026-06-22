Mulino y Petro se reúnen en Panamá para fortalecer la cooperación bilateral

Mulino y Petro abordan migración, seguridad y comercio durante reunión bilateral. Presidencia

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para sostener una reunión bilateral en el marco de las celebraciones por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

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Durante el encuentro, el mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Por su parte, Petro asistió junto a su canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.

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