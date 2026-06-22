Mulino y Petro se reúnen en Panamá para fortalecer la cooperación bilateral

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para sostener una reunión bilateral en el marco de las celebraciones por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.
Ambos gobernantes enfatizaron la histórica hermandad entre sus naciones, así como la importancia de mantener y ampliar la cooperación en materia de migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales. Asimismo, coincidieron en que la actual coyuntura histórica sirve para dar un nuevo impulso a las iniciativas de integración regional ideadas por el libertador Simón Bolívar.