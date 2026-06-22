Bicentenario del Congreso Anfictiónico: líderes internacionales destacan en Panamá la vigencia del legado de Bolívar

Panamá reúne a delegaciones para reflexionar sobre el legado de Bolívar

Ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de países de América, Europa y el Caribe participaron este lunes en una reunión de alto nivel para reflexionar sobre el legado del Congreso Anfictiónico de Panamá y su relevancia frente a los desafíos que enfrenta actualmente la comunidad internacional.

El encuentro se desarrolló en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar en 1826, y fue moderado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

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Un legado vigente en Panamá ante los desafíos globales

Durante las intervenciones, los participantes coincidieron en que el pensamiento bolivariano mantiene plena vigencia en un contexto marcado por desafíos transnacionales que requieren respuestas conjuntas y mecanismos de cooperación internacional.

Asimismo, destacaron que la defensa de la democracia, el respeto al Estado de derecho, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias continúan siendo pilares fundamentales de la convivencia internacional.

Participación internacional

La reunión contó con la participación de delegaciones de Belice, Dominica, Perú, Eslovaquia, Granada, Guatemala, Guyana, Italia, Estados Unidos, Marruecos, Portugal, México, Reino Unido, Polonia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Paraguay y Países Bajos.

También asistieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Santa Sede.

La jornada concluyó con un llamado a mantener vivo el espíritu de entendimiento promovido por Simón Bolívar hace dos siglos y a impulsar un multilateralismo efectivo, capaz de traducir el diálogo en acciones concretas que beneficien a los pueblos del continente y del mundo.