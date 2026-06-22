Universidad de Panamá gradúa a 91 nuevos profesionales de Bellas Artes

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá celebró la graduación de 91 nuevos profesionales en las áreas de música, artes visuales, danza y teatro durante una ceremonia realizada en el Domo de Curundú.

El acto estuvo marcado por la emoción de los graduandos, familiares y docentes, quienes celebraron la culminación de una importante etapa académica.

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El primer puesto de honor fue obtenido por Hugo V. Rodríguez, de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Arte Teatral, quien compartió un emotivo mensaje sobre la perseverancia y la importancia de perseguir los sueños, pese a los prejuicios que suelen enfrentar quienes deciden dedicarse al arte.

Universidad de Panamá destaca el talento de nuevos graduados en Bellas Artes

“Hoy puedo mirar a ese Hugo del pasado y decirle: tranquilo, ya saldé la cuenta. Nunca es tarde para ir detrás de lo que uno ama”, expresó durante su intervención.

El segundo puesto de honor correspondió a William G. Rodríguez K., de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Música, mientras que el tercer puesto fue para Yamil J. Salomón Mujica, de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Arte Teatral.

Por su parte, el decano de la Facultad de Bellas Artes, Jorge F. Jované R., felicitó a los graduandos y destacó que el arte constituye una herramienta fundamental para transformar la sociedad y contribuir al desarrollo cultural del país.