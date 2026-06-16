Universidad de Panamá suspenderá labores desde las 2:00 p.m. por el partido de la selección

Sede principal de la Universidad de Panamá. Universidad de Panamá

Por Ana Canto La Universidad de Panamá informó que la jornada laboral de este miércoles 17 de junio se suspenderá a partir de las 2:00 p.m., tras la divulgación del Decreto de Gabinete N.° 19 del 16 de junio de 2026, emitido con motivo del partido de la selección nacional contra Ghana en el Mundial 2026, programado para las 6:00 p.m.

La información fue difundida por el rector, Eduardo Flores Castro, quien detalló que tanto las labores académicas como las administrativas quedarán suspendidas tras realizar las consultas respectivas con los miembros del Consejo Académico.

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