Universidad de Panamá suspenderá labores desde las 2:00 p.m. por el partido de la selección

La Universidad de Panamá informó que la jornada laboral de este miércoles 17 de junio se suspenderá a partir de las 2:00 p.m., tras la divulgación del Decreto de Gabinete N.° 19 del 16 de junio de 2026, emitido con motivo del partido de la selección nacional contra Ghana en el Mundial 2026, programado para las 6:00 p.m.
Horario especial en entidades públicas
El Gobierno Nacional consideró oportuno establecer un horario especial para que los colaboradores de las oficinas públicas, tanto nacionales como municipales, puedan apoyar a la selección. Quedan exceptuadas de este cierre aquellas instituciones que, por la naturaleza de su servicio, deben permanecer en funcionamiento, tales como hospitales, clínicas, estamentos de seguridad y bomberos.