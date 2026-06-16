Gobierno ordena cierre de oficinas públicas este miércoles por partido Panamá vs Ghana

El Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Ghana.

La decisión busca permitir que los servidores públicos puedan apoyar a la selección nacional durante su primer compromiso en la cita mundialista.

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Funcionarios laborarán hasta las 2:00 p.m.

De acuerdo con el decreto emitido por el Ejecutivo, los servidores públicos deberán cumplir su jornada laboral regular hasta las 2:00 p.m. Asimismo, se establece que ninguna institución estatal podrá fijar un horario distinto al dispuesto en la normativa.

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La medida aplica para las entidades del Gobierno Central y las administraciones municipales a nivel nacional.

Servicios esenciales mantendrán operaciones

El decreto excluye a las instituciones encargadas de prestar servicios esenciales a la población, las cuales deberán continuar operando con normalidad.

Entre las entidades exceptuadas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hospitales y centros de salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (MINSA), Correos Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

También continuarán laborando el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, el Servicio Nacional de Migración y los estamentos de la Fuerza Pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066961791662592450?s=20&partner=&hide_thread=false El Gobierno Nacional ordenó el cierre de oficinas públicas nacionales y municipales este miércoles 17 de junio de 2026, a partir de las 2:00 p.m., por motivo del primer juego de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en la Copa Mundial 2026.



El Gobierno consideró oportuno… pic.twitter.com/hZwpvHvpi0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Panamá debutará ante Ghana

La selección nacional enfrentará a Ghana en su primer encuentro del Mundial 2026, un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados panameños.

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo L y marcará el inicio del camino de Panamá en su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA.

Ambiente mundialista en todo el país

La decisión del Gobierno se suma a diversas iniciativas impulsadas para respaldar a la selección nacional durante su participación en el torneo.

Las autoridades han destacado la importancia del evento deportivo para el país y el entusiasmo que ha despertado entre los ciudadanos, quienes seguirán de cerca el desempeño del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.