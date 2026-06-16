Panamá Nacionales -  16 de junio de 2026 - 14:12

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas este miércoles por partido Panamá vs Ghana

Las oficinas públicas nacionales y municipales cerrarán desde las 2:00 p.m. para que los funcionarios puedan seguir el partido entre Panamá y Ghana

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas 

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas 

Ministerio de la Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Ghana.

La decisión busca permitir que los servidores públicos puedan apoyar a la selección nacional durante su primer compromiso en la cita mundialista.

Noticia de interés: Mundial 2026 | Panamá vs. Ghana: dónde seguir en vivo el partido de este miércoles

Funcionarios laborarán hasta las 2:00 p.m.

De acuerdo con el decreto emitido por el Ejecutivo, los servidores públicos deberán cumplir su jornada laboral regular hasta las 2:00 p.m. Asimismo, se establece que ninguna institución estatal podrá fijar un horario distinto al dispuesto en la normativa.

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La medida aplica para las entidades del Gobierno Central y las administraciones municipales a nivel nacional.

Servicios esenciales mantendrán operaciones

El decreto excluye a las instituciones encargadas de prestar servicios esenciales a la población, las cuales deberán continuar operando con normalidad.

Entre las entidades exceptuadas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hospitales y centros de salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (MINSA), Correos Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

También continuarán laborando el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, el Servicio Nacional de Migración y los estamentos de la Fuerza Pública.

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Panamá debutará ante Ghana

La selección nacional enfrentará a Ghana en su primer encuentro del Mundial 2026, un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados panameños.

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo L y marcará el inicio del camino de Panamá en su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA.

Ambiente mundialista en todo el país

La decisión del Gobierno se suma a diversas iniciativas impulsadas para respaldar a la selección nacional durante su participación en el torneo.

Las autoridades han destacado la importancia del evento deportivo para el país y el entusiasmo que ha despertado entre los ciudadanos, quienes seguirán de cerca el desempeño del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

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