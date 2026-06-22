Rectora de UDELAS Nicolasa Terreros, presenta informe de sus dos años de gestión

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ), Nicolasa Terreros, presentó un balance de sus dos primeros años de gestión, destacando una serie de proyectos orientados a fortalecer la calidad académica, la modernización institucional y la inclusión educativa.

Entre los principales logros mencionó la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar los procesos académicos y administrativos, incluyendo el lanzamiento de IntegraU, un ecosistema digital diseñado para el registro, seguimiento y control de créditos académicos y diplomas a nivel nacional.

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La administración también impulsó la capacitación de más de 1,100 docentes en entornos virtuales de aprendizaje y avanzó en la acreditación de carreras como Urgencias Médicas y Desastres, Ingeniería Biomédica, Traducción e Interpretación de Lengua de Señas e Investigación Criminal.

UDELAS impulsa modernización, investigación y nuevas carreras universitarias

En materia de infraestructura, UDELAS desarrolla nuevas obras en provincias como Colón, Coclé, Veraguas, Chiriquí y la región de Azuero, con una inversión superior a los 2.8 millones de dólares, destinada a fortalecer la oferta de educación superior en el interior del país.

Otro de los logros destacados fue la aplicación de un descuento del 40% en la matrícula para todos los estudiantes de la universidad, medida que busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.

La institución también reportó avances en investigación científica, con 43 proyectos en ejecución, publicaciones internacionales y la ampliación de su oferta académica mediante nuevos programas y especializaciones, incluyendo iniciativas dirigidas a la Comarca Ngäbe Buglé.

Terreros afirmó que estos resultados son producto del trabajo conjunto de la comunidad universitaria y reiteró el compromiso de continuar impulsando una universidad moderna, inclusiva y orientada a la excelencia académica.