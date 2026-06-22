Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 10:58

Rectora de UDELAS Nicolasa Terreros, presenta informe de sus dos años de gestión

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) destacó los avances durante los dos primeros años de gestión de la rectora Nicolasa Terreros, marcados.

UDELAS celebra dos años de gestión con nuevas carreras. 

UDELAS celebra dos años de gestión con nuevas carreras. 

UDELAS
María Hernández
Por María Hernández

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros, presentó un balance de sus dos primeros años de gestión, destacando una serie de proyectos orientados a fortalecer la calidad académica, la modernización institucional y la inclusión educativa.

Entre los principales logros mencionó la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar los procesos académicos y administrativos, incluyendo el lanzamiento de IntegraU, un ecosistema digital diseñado para el registro, seguimiento y control de créditos académicos y diplomas a nivel nacional.

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La administración también impulsó la capacitación de más de 1,100 docentes en entornos virtuales de aprendizaje y avanzó en la acreditación de carreras como Urgencias Médicas y Desastres, Ingeniería Biomédica, Traducción e Interpretación de Lengua de Señas e Investigación Criminal.

UDELAS impulsa modernización, investigación y nuevas carreras universitarias

En materia de infraestructura, UDELAS desarrolla nuevas obras en provincias como Colón, Coclé, Veraguas, Chiriquí y la región de Azuero, con una inversión superior a los 2.8 millones de dólares, destinada a fortalecer la oferta de educación superior en el interior del país.

Otro de los logros destacados fue la aplicación de un descuento del 40% en la matrícula para todos los estudiantes de la universidad, medida que busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.

La institución también reportó avances en investigación científica, con 43 proyectos en ejecución, publicaciones internacionales y la ampliación de su oferta académica mediante nuevos programas y especializaciones, incluyendo iniciativas dirigidas a la Comarca Ngäbe Buglé.

Terreros afirmó que estos resultados son producto del trabajo conjunto de la comunidad universitaria y reiteró el compromiso de continuar impulsando una universidad moderna, inclusiva y orientada a la excelencia académica.

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