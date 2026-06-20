UTP se ubica entre el 16% de las mejores universidades evaluadas en el mundo

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se mantiene en el prestigioso World University Rankings 2027. En esta edición, que evaluó a 8,808 universidades de 106 países y territorios, la institución panameña logró posicionarse dentro del 16% superior a nivel global.

"Más allá de los rankings, nuestra principal misión es transformar el conocimiento en soluciones que generen impacto para la sociedad panameña", manifestó la rectora, Ángela Laguna Caicedo.

Liderazgo en sostenibilidad y calidad académica

La casa de estudios superiores destacó el notable crecimiento en su indicador de sostenibilidad, el cual pasó de 24.5 a 39.6 puntos. Este avance va en línea con las políticas internas de la universidad, que por segundo año consecutivo fue reconocida como la más sostenible de Centroamérica, según la medición de UI GreenMetric.

Asimismo, el informe de este año detalla mejoras significativas para la UTP en los siguientes pilares:

Calidad académica.

Reputación institucional.

Empleabilidad de sus egresados.

Estos resultados reflejan la fortaleza de su modelo educativo y su directo aporte al desarrollo socioeconómico del país, objetivos que se encuentran reforzados en su actual Plan Estratégico Institucional 2026–2031, el cual prioriza la excelencia, la innovación y la formación de profesionales de alto nivel.