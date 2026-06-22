IFARHU: acudientes deberán entregar documentos a tiempo para mantener los pagos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó que, ante la proximidad del desembolso de los beneficios económicos, los padres de familia y tutores legales deben cumplir con la entrega obligatoria de documentos para garantizar la continuidad de los pagos.

Requisitos obligatorios para los acudientes (en las becas correspondientes):

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Recibo de matrícula: Debe entregarse de forma obligatoria antes del inicio del año escolar.

Boletines trimestrales: Al finalizar cada periodo lectivo, se deberán presentar las calificaciones correspondientes en un plazo no mayor a un mes.

Por otro lado, la institución informó que en las próximas semanas anunciará el calendario para la distribución de tarjetas ACH, tras refrendar un convenio con la Caja de Ahorros. Esta iniciativa busca bancarizar los pagos y disminuir progresivamente la emisión de cheques, un proceso que genera un costo anual aproximado de un millón de balboas.

Programas incluidos en el depósito por tarjeta:

Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( Pase-U ).

Concurso General de Becas.

Becas por Discapacidad.

Puesto Distinguido.

Las autoridades recordaron que los fondos asignados tienen un uso restringido y solo podrán ser utilizados para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos, así como para el pago del transporte público en el Metro de Panamá y MiBus.

¿Qué pagos del IFARHU se van a depositar?

El IFARHU tiene contemplado realizar el desembolso del primer y segundo pago de 2026 del PASE-U, próximamente.