La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una cartelera llena de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Entre los encuentros más esperados de la jornada destaca el duelo de Panamá vs. Croacia, un desafío clave para la selección nacional, que disputará su segundo partido en esta edición del Mundial con el objetivo de conseguir un resultado positivo y mantenerse con aspiraciones de avanzar en el torneo.

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Los aficionados panameños podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC, Telemetro y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.

Además, la señal radial estará disponible por RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, para seguir cada encuentro con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos para este martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán

Hora: 12:00 p.m.

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Inglaterra vs. Ghana

Hora: 3:00 p.m.

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Panamá vs. Croacia

Hora: 5:00 p.m.

Puede ver: RPC y Telemetro

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Colombia vs. República del Congo