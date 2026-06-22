La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una cartelera llena de partidos decisivos, donde las selecciones buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.
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Los aficionados panameños podrán vivir toda la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC, Telemetro y Medcom Go, con análisis, noticias, seguimiento minuto a minuto y todos los detalles de los partidos más importantes de la jornada.
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Mundial 2026: partidos para este martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán
- Hora: 12:00 p.m.
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Inglaterra vs. Ghana
- Hora: 3:00 p.m.
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Panamá vs. Croacia
- Hora: 5:00 p.m.
- Puede ver: RPC y Telemetro
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Colombia vs. República del Congo
- Hora: 9:00 p.m.
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